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Giriş Tarihi: 28.11.2024 15:26

Çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki Abidin Kuş hayata gözlerini yumdu!

Gaziantep’te bulunan bir evde elektrik kontağına bağlı yangın çıktı. Dumandan etkilenen 3 yaşındaki Abidin Kuş kaldırıldığı hastanede 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. İşte haberin detayları…

DHA
Çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki Abidin Kuş hayata gözlerini yumdu!

Gaziantep'te Kuş ailesinin yaşadığı evde iddiaya göre elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen Arzu Kuş ile oğlu Abidin Kuş, sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servisteki ilk müdahale sonrası Abidin Kuş, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Abidin Kuş, bu sabah hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Abidin Kuş'un cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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Çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki Abidin Kuş hayata gözlerini yumdu!
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