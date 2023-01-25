Çıkrık oltayla 40 kiloluk köpekbalığı avladı

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde yaşayan amatör balıkçısı Alperen Uslu (21), Sorgun bölgesinde çıkrık olta ile avlanırken, kumkaplan köpekbalığı yakaladı. Yaklaşık 20 dakikalık mücadelenin sonunda tekneye çekmeyi başardığı balığın 40 kilogram ağırlığında ve 1.5 metre boyunda olduğunu gören Uslu, büyük şok yaşadı. Daha sonra, koruma altındaki tür olduğu için oltasını çıkarıp balığı denize bırakan Uslu, 2019'da da 3 yıl takip ettiği 30 kilo ağırlığındaki kuzu balığını olta ile yakalayarak dünya rekoru kırmıştı.