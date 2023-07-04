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Giriş Tarihi: 4.7.2023 11:29 Son Güncelleme: 4.7.2023 11:51

Çilem'in acı kaderi... Ölmeden 2 gün önce uzaklaştırma kararı aldırmış

Ataşehir'de sevgilisi ile tartıştıktan sonra doğalgaz borusuna asılı halde bulunan ve intihar etmeden önce erkek arkadaşını görüntülü aradığı belirlenen Çilem Büşra Yılmaz'ın sır ölümünde perde aralandı. Olaydan 2 gün önce Serkan Öztürk'ün Çilem'i darp ettiği ve "yaşamsal tehlikesi yok" tespiti yapılan genç kadının vücudunda kemik kırığı oluştuğu belirlendi. "İntihara teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan Serkan şüphelinin "yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Çilem’in acı kaderi... Ölmeden 2 gün önce uzaklaştırma kararı aldırmış

İstanbul Ataşehir'de yaşayan 32 yaşındaki Çilem Büşra Yılmaz, 5 Haziran akşamı evinde doğalgaz borusuna asılı bulundu. İddiaya göre genç kadın olay akşamı erkek arkadaşı Serkan Öztürk (26) ile tartıştı. Tartışmanın ardından Serkan Öztürk evden ayrıldı. Bir süre sonra genç adamı görüntülü arayan Çilem Büşra Yılmaz, intihar edeceğini söyleyerek telefonu kapattı. Bunun üzerine Serkan Öztürk polisi aradı. Olay yerine giden ekipler Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞİKAYETÇİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI, GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Sır ölümü aydınlatmak için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında genç kadının olaydan 2 gün önce "kolumu kırdı" diyerek sevgilisinden şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıktı.

"İntihara yönlendirme" suçundan tutuklanan Serkan Öztürk, intihar olayından önce darp suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

YAŞAMSAL TEHLİKE YOK DENİLEN KADIN İNTİHAR ETTİ

Serkan Öztürk'ün sevgilisi ile 3 Haziran günü sözlü tartışma yaşadığını, daha sonra tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirten savcılık, Serkan Öztürk'ün Çilem Büşra Yılmaz'ı darp ettiği ve genç kadının şikayetçi olduğunu anlattı.

Şüphelinin suçlamayı kabul etmediğini ifade eden savcılık, Yılmaz'daki yaralanmanın yaşamsal tehlike yaratmadığını ancak basit bir müdahale ile de giderilemeyecek şekilde vücudunda kırıklar oluştuğunu belirtti. Yaşamsal tehlikesi olmadığı belirtilen Yılmaz, olaydan 2 gün sonra intihar etti. Serkan Öztürk'ün "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapsini istendi.

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Çilem'in acı kaderi... Ölmeden 2 gün önce uzaklaştırma kararı aldırmış
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