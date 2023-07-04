Çilem’in acı kaderi... Ölmeden 2 gün önce uzaklaştırma kararı aldırmış

Şüphelinin suçlamayı kabul etmediğini ifade eden savcılık, Yılmaz'daki yaralanmanın yaşamsal tehlike yaratmadığını ancak basit bir müdahale ile de giderilemeyecek şekilde vücudunda kırıklar oluştuğunu belirtti. Yaşamsal tehlikesi olmadığı belirtilen Yılmaz, olaydan 2 gün sonra intihar etti. Serkan Öztürk'ün "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapsini istendi.