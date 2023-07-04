Çilem’in acı kaderi... Ölmeden 2 gün önce uzaklaştırma kararı aldırmış

İstanbul Ataşehir'de yaşayan 32 yaşındaki Çilem Büşra Yılmaz, 5 Haziran akşamı evinde doğalgaz borusuna asılı bulundu. İddiaya göre genç kadın olay akşamı erkek arkadaşı Serkan Öztürk (26) ile tartıştı. Tartışmanın ardından Serkan Öztürk evden ayrıldı. Bir süre sonra genç adamı görüntülü arayan Çilem Büşra Yılmaz, intihar edeceğini söyleyerek telefonu kapattı. Bunun üzerine Serkan Öztürk polisi aradı. Olay yerine giden ekipler Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.
ŞİKAYETÇİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI, GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI
Sır ölümü aydınlatmak için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında genç kadının olaydan 2 gün önce "kolumu kırdı" diyerek sevgilisinden şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıktı.
YAŞAMSAL TEHLİKE YOK DENİLEN KADIN İNTİHAR ETTİ
Serkan Öztürk'ün sevgilisi ile 3 Haziran günü sözlü tartışma yaşadığını, daha sonra tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirten savcılık, Serkan Öztürk'ün Çilem Büşra Yılmaz'ı darp ettiği ve genç kadının şikayetçi olduğunu anlattı.
Şüphelinin suçlamayı kabul etmediğini ifade eden savcılık, Yılmaz'daki yaralanmanın yaşamsal tehlike yaratmadığını ancak basit bir müdahale ile de giderilemeyecek şekilde vücudunda kırıklar oluştuğunu belirtti. Yaşamsal tehlikesi olmadığı belirtilen Yılmaz, olaydan 2 gün sonra intihar etti. Serkan Öztürk'ün "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapsini istendi.