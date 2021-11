Çılgın beşizler artık okullu

Sibel (28) ve Kerem Ödemiş (46) çifti, 30 Kasım 2019'da mutlulukların en büyüğünü yaşadı. Sibel Ödemiş, gebeliğin 29'uncu haftasında iki erkek ve üç kız bebek dünyaya getirdi. Ama bu mutluluk buruktu. Çünkü beşizler 7 aylıkken erken doğmuştu. Bu nedenle kuvöze alındılar. Aile bebeklerine Kerim, Beytullah, Ebrar, Erva ve Eylül isimini verdi. Doğduklarında kiloları 1 kilo 180 ila 400 gram civarındaydılar. Bebekler, tam 56 gün sonra taburcu edildi. O anlara tanıklık eden SABAH, ailenin beşizlerle kucaklaşma anına ortak oldu. Beşizlerin ilk doğum gününde ailenin İstanbul Sultanbeyli'deki evine konuk olan SABAH, 3'üncü yaş pastalarının mumlarını üflerken de onları yalnız bırakmadı.Doğum günü partisi bu kez beşizlerin anaokulunda yapıldı. Sancaktepe TOL Anaokulu'nda önceki gün heyecan doruktaydı. 90 çocuğun eğitim ve öğretim gördüğü okulda, beşizler ilgi odağıydı. Kutlama için her detay düşünüldü. Masaya beş ayrı pasta konuldu. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Gülten Terzi de oradaydı. Okulun kurucusu, 30 yıllık eğitimci Arzu Bozkurt, "Waldorf eğitim modelini benimsiyoruz burada. Yani sorumluluk bilinciyle verilen eğitim doğadan kopmadan sağlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın desteğiyle beşizlerimiz de ücretsiz kontenjandan okulumuza alındı. Önce birer birer okula aldık onları. Uyumlarını sağladık. 2,5 aydır okulumuzun en gözde öğrencileri. Anne-baba da çocuklar okuldayken, hayatlarında bir nefes aldı." dedi.Beytullah ve Erva dışındakiler ayrı sınıflara verildi. Öğretmenlere göre beşizler sosyal ortamda içgüdüsel olarak birbirlerine çok bağlı. Etkinlik saatlerinde birbirlerine destek oluyorlar. Biri başka çocuklarla kavga etse diğer kardeşi hemen onu koruyor. Ya da destek oluyorlar, yardım ediyorlar birbirlerine. Anne Sibel Ödemiş, "Doğduklarında miniciktiler. Şimdi okullu oldular. 3 koca yıl nefes alamadım. Şimdi beşizlerim okullu olunca ben de biraz rahat nefes aldım. Onlar okulda rahat olunca benim de içim rahat oluyor. 3 yıldır elime çay bardağını alıp, rahat bir çay bile içmemişim. Hep hareket halindeydim. Ne gecem ne gündüzüm belliydi. Biri ağlarsa, biri gülüyor. Biri kavga ederse diğeri bağırıyor. Böyle bir hayat düşünün işte. İnşallah onların üniversiteli olduğunu da göreceğim" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.Baba Kerem Ödemiş ise, "Hepsi faklı. Kimi sinirli, kimi yaramaz, kimi çok ağlıyor, kimi huysuz. Beşiz babası olmak çok zor. Her baba yapamaz. Evi yıkacaklar nerdeyse. Perde falan kalmadı pencerelerde. Her şeyi çekip, indiriyorlar. Okula gitmeye başladıktan sonra biraz daha sakinleştiler. Daha uyumlular. Bazen isimlerini şaşırıyorum ama öğretmenleri hiç şaşırmıyor. Öğretmenleri çocuklarımıza ikince anne-baba oldular" ifadelerini kullandı.Çok yaramaz. Beşizlerin lideri. O ağlıyor diğerleri ağlıyor.Yaramaz.Sürekli gülümsüyor.NazlıMızmızlanıyor.Sürekli ağlıyor.Çok yaramaz.Huysuz.En sakin olan. Tam bir abla ama biraz sinirli.En uyumlusu.