Çılgın beşizler artık okullu

Giriş Tarihi: 28.11.2021

Türkiye'nin dördüncü beşizleri olan Kerem-Sibel Ödemiş çiftinin Kerim, Beytullah, Ebrar, Erva ve Eylül adlı beşizleri 3 yaşına girdi. 3'üncü yaşgününde de SABAH onları yalnız bırakmadı. Bu kez doğum günü partisi anaokulunda yapıldı. Çünkü artık beşizler okullu oldu. 2,5 aydır anaokuluna giden beşizlerin, oryantasyon nedeniyle ayrı ayrı sınıflara alınsa da etkinlik anında diğer çocuklarla bir araya geldiklerinde içgüdesel olarak birbirlerini destekledikleri, kavga anında ise birbirlerini korudukları gözlendi. Anne Sibel Ödemiş, "3 yıldır ne uykum var ne de hayatım. Her şeyim onlar. Onlar okulda olunca en azından biraz nefes alıyorum. Anaokulu dünya varmış dedirtti." dedi.