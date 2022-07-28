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Giriş Tarihi: 28.7.2022 14:21

Çılgın İkili 2 filmi konusu nedir? Çılgın İkili 2 filmi oyuncuları kimler?

Çılgın İkili 2 filmi 28 Temmuz Perşembe akşamı ATV ekranlarında olacak. 2003 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Michael Bay oturuyor. Aksiyon ve komedi türlerinde olan filmde Will Smith, Martin Lawrence gibi isimler yer alıyor. Peki; Çılgın İkili 2 filmi konusu nedir? Çılgın İkili 2 filmi oyuncuları kimler?

Çılgın İkili 2 filmi konusu nedir? Çılgın İkili 2 filmi oyuncuları kimler?

Narkotikten sorumlu polisler Mike ve Marcus'un aksiyon ve eğlence dolu hikayesinin anlatıldığı Çılgın İkili 2 filmi; 28 Temmuz Perşembe akşamı ATV'de izleyicisi ile buluşacak. 2003 yılı yapımı filmin yönetmenliğini Michael Bay yaparken sinemaseverler filmin konusu ve oyuncularını merak ediyor. Peki; Çılgın İkili 2 filmi konusu nedir? Çılgın İkili 2 filmi oyuncuları kimler?

ÇILGIN İKİLİ 2 FİLMİ KONUSU

Narkotikten sorumlu polisler Mike Lowrey ve Marcus Bennett, Miami'deki uyuşturucu akış trafiğini araştırmak üzere görevlendirilirler. Ancak araştırmaları onları tehlikeli bir ele başına götürür. Şehrin uyuşturucu trafiği bu adamın elindedir ve yeraltı dünyasında büyük bir savaşı henüz ateşlemiştir. Çok geçmeden Mike ve Marcus'un kız kardeşi Syd arasında bir şeyler yaşanmaya başlar. Bu durum iki polisin aralarında sıkıntılı süreci başlatacaktır. Baş etmek durumunda oldukları meseleye de etkisi olacaktır.

ÇILGIN İKİLİ 2 FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2003

Yönetmen : Michael Bay

Türü : Aksiyon, Komedi

Oyuncular : Will Smith, Martin Lawrence, Jordi Molla

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Çılgın İkili 2 filmi konusu nedir? Çılgın İkili 2 filmi oyuncuları kimler?
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