Narkotikten sorumlu polisler Mike ve Marcus'un aksiyon ve eğlence dolu hikayesinin anlatıldığı Çılgın İkili 2 filmi; 28 Temmuz Perşembe akşamı ATV'de izleyicisi ile buluşacak. 2003 yılı yapımı filmin yönetmenliğini Michael Bay yaparken sinemaseverler filmin konusu ve oyuncularını merak ediyor. Peki; Çılgın İkili 2 filmi konusu nedir? Çılgın İkili 2 filmi oyuncuları kimler?
Narkotikten sorumlu polisler Mike Lowrey ve Marcus Bennett, Miami'deki uyuşturucu akış trafiğini araştırmak üzere görevlendirilirler. Ancak araştırmaları onları tehlikeli bir ele başına götürür. Şehrin uyuşturucu trafiği bu adamın elindedir ve yeraltı dünyasında büyük bir savaşı henüz ateşlemiştir. Çok geçmeden Mike ve Marcus'un kız kardeşi Syd arasında bir şeyler yaşanmaya başlar. Bu durum iki polisin aralarında sıkıntılı süreci başlatacaktır. Baş etmek durumunda oldukları meseleye de etkisi olacaktır.