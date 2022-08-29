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Giriş Tarihi: 29.8.2022 16:02

Çılgın İkili 2 oyuncuları ve konusu? Çılgın İkili 2 nerede çekildi, vizyon tarihi ne?

Bu akşam ATV ekranlarında Will Smith’in başrolünde olduğu Çılgın İkili 2 filmi gelecek. 2003 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Michael Bay oturuyor. Aksiyon komedi filmleri arasında klasik nitelemesini alan yapım, izleyicilerin dikkatini çekiyor. Çılgın İkili 2 oyuncuları ve konusu hakkında araştırmalar bulunuyor. Peki, Çılgın İkili 2 nerede çekildi, vizyon tarihi ne? İşte detaylar

Çılgın İkili 2 oyuncuları ve konusu? Çılgın İkili 2 nerede çekildi, vizyon tarihi ne?

Çılın İkili 2 filmi 29 Ağustos 2022 tarihinde ATV ekranlarına gelecek. Narkotikten sorumlu polisler Mike ve Marcus'un aksiyon ve eğlence dolu hikayesinin anlatıldığı Çılgın İkili oyuncuları merak ediliyor. Peki, Çılgın İkili 2 vizyon tarihi ne? Çılgın İkili 2 nerede çekildi? İşte ATV yabancı sinema kuşağı hakkında detaylar

ÇILGIN İKİLİ 2 FİLMİ KONUSU

Narkotikten sorumlu polisler Mike Lowrey ve Marcus Bennett, Miami'deki uyuşturucu akış trafiğini araştırmak üzere görevlendirilirler. Ancak araştırmaları onları tehlikeli bir ele başına götürür. Şehrin uyuşturucu trafiği bu adamın elindedir ve yeraltı dünyasında büyük bir savaşı henüz ateşlemiştir. Çok geçmeden Mike ve Marcus'un kız kardeşi Syd arasında bir şeyler yaşanmaya başlar. Bu durum iki polisin aralarında sıkıntılı süreci başlatacaktır. Baş etmek durumunda oldukları meseleye de etkisi olacaktır.

ÇILGIN İKİLİ 2 FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2003

Yönetmen : Michael Bay

Türü : Aksiyon, Komedi

Oyuncular : Will Smith, Martin Lawrence, Jordi Molla

ÇILGIN İKİLİ 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

2003 tarihli film Porto Riko, Hollanda ve ABD'de çekildi.

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Çılgın İkili 2 oyuncuları ve konusu? Çılgın İkili 2 nerede çekildi, vizyon tarihi ne?
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