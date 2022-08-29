Çılgın İkili 2 oyuncuları ve konusu? Çılgın İkili 2 nerede çekildi, vizyon tarihi ne?

Çılın İkili 2 filmi 29 Ağustos 2022 tarihinde ATV ekranlarına gelecek. Narkotikten sorumlu polisler Mike ve Marcus'un aksiyon ve eğlence dolu hikayesinin anlatıldığı Çılgın İkili oyuncuları merak ediliyor. Peki, Çılgın İkili 2 vizyon tarihi ne? Çılgın İkili 2 nerede çekildi? İşte ATV yabancı sinema kuşağı hakkında detaylar
ÇILGIN İKİLİ 2 FİLMİ KONUSU
Narkotikten sorumlu polisler Mike Lowrey ve Marcus Bennett, Miami'deki uyuşturucu akış trafiğini araştırmak üzere görevlendirilirler. Ancak araştırmaları onları tehlikeli bir ele başına götürür. Şehrin uyuşturucu trafiği bu adamın elindedir ve yeraltı dünyasında büyük bir savaşı henüz ateşlemiştir. Çok geçmeden Mike ve Marcus'un kız kardeşi Syd arasında bir şeyler yaşanmaya başlar. Bu durum iki polisin aralarında sıkıntılı süreci başlatacaktır. Baş etmek durumunda oldukları meseleye de etkisi olacaktır.
ÇILGIN İKİLİ 2 FİLMİ OYUNCULARI
Yapım Yılı : 2003
Yönetmen : Michael Bay
Türü : Aksiyon, Komedi
Oyuncular : Will Smith, Martin Lawrence, Jordi Molla