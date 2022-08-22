Çılgın İkili filmi konusu ve oyuncuları: Çılgın İkili konusu nedir, oyuncuları kimler ve hangi türde?

Çılgın İkili filmi için geri sayım başladı. Miami'li polislerin sorumluluğunda olan bölgede 100 milyon dolarlık uyuşturucu çalınmasının hikayesinin anlatıldığı film konusuyla izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Komedi türünde olan film sinemaseverlerle buluşmayı bekliyor. Peki; Çılgın İkili filmi konusu nedir? Çılgın İkili filmi oyuncuları kimler?
Marcus Brunett ve Mike Lowry, uyuşturucu olaylarına bakan Miami'li polislerdir. Polisin sorumluluğunda bulunan 1oo milyon dolarlık uyuşturucu çalınınca aksiyon başlar. Çalınan uyuşturucuyu geri almak için sadece ve sadece 72 saatleri vardır. Bu arada bir cinayet tanığını koruma görevini de yerine getirmeye çalışırlar...