Haberler Yaşam Haberleri Çılgın İkili filmi konusu ve oyuncuları: Çılgın İkili konusu nedir, oyuncuları kimler ve hangi türde?
Giriş Tarihi: 22.8.2022 14:11

Çılgın İkili filmi konusu ve oyuncuları: Çılgın İkili konusu nedir, oyuncuları kimler ve hangi türde?

Çılgın İkili filmi 22 Ağustos Pazartesi akşamı ATV ekranlarına gelecek. 1995 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Michael Bay oturuyor. Suç, komedi ve aksiyon türlerinde olan film bu akşam sinemaseverlerle buluşacak. Peki; Çılgın İkili filmi konusu nedir? Çılgın İkili filmi oyuncuları kimler?

Çılgın İkili filmi konusu ve oyuncuları: Çılgın İkili konusu nedir, oyuncuları kimler ve hangi türde?

Çılgın İkili filmi için geri sayım başladı. Miami'li polislerin sorumluluğunda olan bölgede 100 milyon dolarlık uyuşturucu çalınmasının hikayesinin anlatıldığı film konusuyla izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Komedi türünde olan film sinemaseverlerle buluşmayı bekliyor. Peki; Çılgın İkili filmi konusu nedir? Çılgın İkili filmi oyuncuları kimler?

ÇILGIN İKİLİ FİLMİ KONUSU

Marcus Brunett ve Mike Lowry, uyuşturucu olaylarına bakan Miami'li polislerdir. Polisin sorumluluğunda bulunan 1oo milyon dolarlık uyuşturucu çalınınca aksiyon başlar. Çalınan uyuşturucuyu geri almak için sadece ve sadece 72 saatleri vardır. Bu arada bir cinayet tanığını koruma görevini de yerine getirmeye çalışırlar...

ÇILGIN İKİLİ FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 1995

Yönetmen : Michael Bay

Tür : Aksiyon, Komedi, Suç

Oyuncular : Will Smith, Martin Lawrence, Lisa Boyle

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Çılgın İkili filmi konusu ve oyuncuları: Çılgın İkili konusu nedir, oyuncuları kimler ve hangi türde?
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