Çılgın İkili filmi konusu ve oyuncuları: Çılgın İkili konusu nedir, oyuncuları kimler ve hangi türde?

ÇILGIN İKİLİ FİLMİ KONUSU

Marcus Brunett ve Mike Lowry, uyuşturucu olaylarına bakan Miami'li polislerdir. Polisin sorumluluğunda bulunan 1oo milyon dolarlık uyuşturucu çalınınca aksiyon başlar. Çalınan uyuşturucuyu geri almak için sadece ve sadece 72 saatleri vardır. Bu arada bir cinayet tanığını koruma görevini de yerine getirmeye çalışırlar...