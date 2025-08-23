Çılgın Sayısal Loto sonuçları 23 Ağustos 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Türkiye'nin en çok oynanan şans oyunlarından biri olan Sayısal Loto, bu akşamki çekilişiyle yeniden gündemde. Milyonlarca liralık büyük ikramiyenin geçtiğimiz günlerde sahibini bulması ardından yeniden şans oyunlarında çekilişler izleniyor. İşte, 23 Ağustos 2025 Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı:
Milli Piyango Online ile haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto cumartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 23 Ağustos saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.
İşte, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı:
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.