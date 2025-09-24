Haberler Yaşam Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları 24 Eylül 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 24.9.2025 18:14

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 24 Eylül 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 24 Eylül 2025 açıklandı mı Milli Piyango Online ile sorgulanıyor. Kazandıran numaralarla birlikte joker ve süperstar da en çok merak edilenler arasında. Büyük ikramiye 6 şanslı numaranın ardında yer alırken bilinen numara sayısı oranında ikramiye kazanmak da mümkün. İşte, Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı:

Çılgın Sayısal Loto 24 Eylül 2025 çekilişi Milli Piyango'da gerçekleşiyor. Haftanın 3 günü yapılan çekilişte bilet sahipleri ekran başında canlı çekilişi takip ederken kazandıran numaralar çekiliş sonrası sisteme yansıyor. İşte, Sayısal Loto sonuçları hakkında merak edilenler:

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 24 EYLÜL 2025

Milli Piyango Online ile haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto çarşamba çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 24 Eylül 2025 saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı:

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İşte, Çılgın Sayısal Loto çekiliş kuralları:

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

