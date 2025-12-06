Çılgın Sayısal Loto sonuçları 6 Aralık 2025 belli oldu mu? Milli Piyango Sayısal Loto sonuç ekranı

Çılgın Sayısal Loto, her çekilişte artan rekor ikramiyeleriyle şans oyunu tutkunlarının en çok ilgi gösterdiği oyunların başında geliyor. Haftanın son çekilişi olan 6 Aralık Cumartesi çekilişi için biletlerini dolduran vatandaşlar, çekiliş saati yaklaştıkça sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. İşte 6 Aralık 2025 Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve çekiliş saatine dair tüm detaylar.
Milli Piyango Online ile haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto cumartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 6 Aralık saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.
İşte, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı:
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.