Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ Online ile 11 Haziran 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayın ile MPİ bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bugün için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi ile Sisal Şans işbirliğinde düzenlenen çekiliş, MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ile şans oyunu severlerin gündemindeki yerini aldı. 75 Milyon TL gibi bir rakama ulaşan büyük ikramiyenin sahibi olmak 6 şanslı numarada gizli. Peki, 11 Haziran Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama…
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BUGÜN 11 HAZİRAN
Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor. işte şanslı numaralar:
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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.
SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?
Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.
SAYISAL LOTO NEREDEN OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.