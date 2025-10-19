ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI ŞANSLI NUMARALAR! Milli Piyango Online ile 18 Ekim Sayısal Loto sonuçları belli oldu!

Çılgın Sayısal Loto'da 18 Ekim Cumartesi akşamı yapılacak çekiliş öncesi heyecan giderek artıyor. Haftada üç kez düzenlenen bu popüler şans oyununda, kazandıran numaralar kısa süre içinde belli olacak. Büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlar, sonuçları merakla bekliyor. Peki, 18 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?
İşte 18 Ekim 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazanan numaralar:
85 - 13 - 18 - 39 - 10 - 63 - Joker 60 -SüperStar 88
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.