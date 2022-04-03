Çilingir kâhya çıktı

İstanbul Pendik'te ikamet eden avukat Ferah İ.'nin, evine polis süsüyle gelen dolandırıcılar tarafından milyonlarca lira dolandırıldığı ortaya çıktı. Akıl almaz dolandırıcılık 17 Aralık 2020 günü yaşandı. 155 ihbar hattına yapılan, kendilerini polis olarak tanıtan 4-5 şahsın üzerlerinde polis kıyafetiyle, telsizli şekilde geldiği dahası FETÖ terör örgütü ile ilgili arama yapacaklarını söyleyerek ikamete girdikleri ve sonunda da ziynet eşyası ile nakit paralarını alarak kaçtıkları şeklinde ihbar üzerine soruşturmaya başlandı.



Ferah İ.

"FETÖCÜSÜNÜZ EV ARAYACAĞIZ" DİYEREK MİLYONLUK VURGUN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre müşteki avukat Ferah İ. kapısına gelen elleri silahlı kalabalık sözde polis grubunun, "Kardeşiniz hakkında arama kararımız var terör şubesinden geliyoruz içeri girip evinizi arayacağız. Yurtta Sulh Konsey ile ilgili onaylanmış belgeler varmış evde" sözleriyle şoke oldu. Avukat olduğunu ve arama kararını görmek istediğini söylediğinde ise sahte polisler kapıya yüklenerek içeri girdi. Avukatın kardeşinin üzerine atladı, yerde sürükleyip alıkoydu. Bu sırada telefonla bu anları kayıt altına almaya çalışan avukatı ve annesini itip elinden telefonu alan zorbalar, odalarda arama yapmaya başladı. Evden ayrıldıklarında yapılan kontrolde ise büyük gerçek ortaya çıktı. Şüphelilerin evden ayrılması sonrası yapılan kontrolde yaklaşık 600 bin lira, 47 adet Cumhuriyet altınıyla birlikte çok sayıda mücevher çalındığı fark edildi.

EVİN KAHYASI DA DOLANDIRICI ÇIKTI

Müştekilerin evinde kahya olarak çalışan Mehmet A., olay günü polislerle görüştüğünü itiraf ederek pişman olduğunu söyledi. Büyük vurgun da böylece ortaya çıktı. 5 yıldır ailenin yanında çalıştığını söyleyen kahya, 2 yıldır şüpheli Ali K.'yı tanıdığını ve bir gün yanına gelerek maddi sıkıntıları olduğunu söylediğinde kendisine "Hazinenin üzerinde oturuyorsun, bize müsaade et resmi polisler ile arama kararı çıkarıp parayı alırız. Sana da pay düşecek, eve gerçek polisler girecek, sen rahat ol, iş sağlam olacak" diyerek planı anlattığını itiraf etti. Şüphelilerden Mutlu Ş.'nin ise olayda kullandıkları telsiz, sahte plaka, polis yeleği ve ev arama kararını kendisine verdiklerini, eylemi gerçekleştirmek için de plan yaptıklarını dile getirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ROZETİ İLE KULLANMIŞLAR

Bazı şüphelilerin üzerinden polis tanıtım kartlarının ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Forsu denilen rozetlerin çıktığını belirleyen savcılık, olayın bir örgüt şeklinde yürütüldüğünü ve örgüt lideri ile üyeleri aynı zamanda örgüte yardım edenlerin olduğunu kaydetti. Polis yelekleri, kimlik ile telsizlerin Cumhurbaşkanlığı forsu ve çakarlı araçlar kullandıkları da önemli bir detay olarak anlatıldı. 11'i tutuklu 20 şüphelinin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçlarının da aralarında olduğu 6 ayrı suçtan 67 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını istedi.

MAHKEMEDE ÇARK ETTİLER

İddianame kapsamında şüpheliler ilk kez hakim karşısına çıktı. Dahası o anların kayıtları da. Soruşturma aşamasında itirafçı olan sahte polisler dahil tüm şüpheliler suçlarını inkar edip baskı altında ifadelerinin alındığını öne sürdü. Görüntülerdeki sanıkların kendileri olmadığını dile getirdi. Müştekilerin katılmadığı duruşmada avukatı, altın fiyatları arttığı için zararlarını 2 milyon olduğunu dile getirdi ve sanıkların MİT ve Cumhurbaşkanlığının adını da kullandıkları için ihbarda bulunmasını istedi. Avukat ayrıca sahte polislerin sahte plaka kullandıklarını ve müvekkillerinin FETÖ ile suçlandığını kaydederek mahkemenin "resmi belgede sahtecilik" ile "iftira" suçundan sanıklar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKARACAK

Mahkeme heyeti MİT ile Cumhurbaşkanlığı makamına ihbarda bulunması ve suç duyurusu noktasında kararın müştekilerde olduğunu bu başvuruları kendilerinin yapabileceğini ifade etti. Sanıkların "görüntülerdeki kişiler biz değiliz" savunması noktasında da önden, yandan, boy fotoğraflarının temin edilerek bilirkişiden rapor alınmasına karar verdi.