Çilingir sofrasında çifte cinayet

Samsun'da, balkonda birlikte alkol alan 3 arkadaştan biri, aralarında çıkan tartışmada diğer ikisini öldürdü. Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Konakören köyünde yaşayan Erol Ay (41) önceki akşam evine davet ettiği arkadaşları Taner Deniz (30) ve Tarık Acar (34) ile birlikte, balkonda alkol almaya başladı. Ancak saat 21.00 sıralarında taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Taner Deniz ve Tarık Acar, Erol Ay'ı dövdü. Üzerindeki kanı sileceğini söyleyerek balkondan ayrılan Erol Ay, bir süre sonra av tüfeği ile geri dönüp, Tarık Acar ve Taner Deniz'e ateş açtı. Acar ve Deniz, olay yerinde hayatını kaybederken kaçan Erol Ay bir süre sonra Terme Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu.