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Giriş Tarihi: 29.5.2022 14:47 Son Güncelleme: 29.5.2022 15:02

Cilo ve Sat dağlarında şenlik yapıldı

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Cilo ve Sat dağlarında şenlik yapıldı

Hakkari'nin 3400 rakımında bulunan Cilo ve Sat dağlarında davul zurna eşliğinde şenlik düzenlendi.

Cumhurbaşkanı tarafından Milli Koruma Bölgesi ilan edilen Cilo ve Sat dağlarında şölen gerçekleştirildi.

Şölene Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu terörden arındırılan ve 20-25 bin yıllık olduğu tahmin edilen buzulların bulunduğu Cilo ve Sat dağlarına doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yöresel yemeklerin ikram edildiği ve halayların çekildiği etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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Cilo ve Sat dağlarında şenlik yapıldı
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