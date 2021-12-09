Cımbızlı çete... ATM’lerdeki paraların sıkışmasını sağladılar...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bir bankaya ait ATM'lerin para yatırma kısımlarına levye, maşa, cımbız gibi aletlerle müdahale eden ve ATM'lerde sıkışmış olan paraları çalan bir çeteyi çökertti. N.Y., G.Y., M.T., V.K. ve K.O. isimli 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ilk olarak ATM'lere yerleştirdikleri aparatlarla paraların sıkışmasını sağladıkları da iddia edildi.



ATM’de akıl almaz dolandırıcılık | Video









O anlar banka ATM'lerindeki güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. N.Y., M.T., V.K. ve K.O. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.