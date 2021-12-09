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Giriş Tarihi: 9.12.2021 12:01 Son Güncelleme: 9.12.2021 12:20

Cımbızlı çete... ATM’lerdeki paraların sıkışmasını sağladılar...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Cımbızlı çete... ATM’lerdeki paraların sıkışmasını sağladılar...

İstanbul’da banka ATM’lerine aparatlar yerleştirerek paraların sıkışmasını sağlayan ve sıkışan paraları levye, maşa ve cımbız ile çekerek vurgun yapan bir çete çökertildi. O anlar banka ATM’lerindeki güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bir bankaya ait ATM'lerin para yatırma kısımlarına levye, maşa, cımbız gibi aletlerle müdahale eden ve ATM'lerde sıkışmış olan paraları çalan bir çeteyi çökertti. N.Y., G.Y., M.T., V.K. ve K.O. isimli 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ilk olarak ATM'lere yerleştirdikleri aparatlarla paraların sıkışmasını sağladıkları da iddia edildi.

ATM’de akıl almaz dolandırıcılık | Video





O anlar banka ATM'lerindeki güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. N.Y., M.T., V.K. ve K.O. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Cımbızlı çete... ATM’lerdeki paraların sıkışmasını sağladılar...
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