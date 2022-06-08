Çimento fabrikasında uyuşturucu imhası

Van'da ele geçirilen 4 bin 391 kilogram uyuşturucu çimento fabrikasında imha edildi.

Van Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Van'da yakalanan ve imha kararı alınan 4 tondan fazla uyuşturucu çimento fabrikasında imha edildi. Van ilinde yakalanan ve Ağır Ceza Mahkemeleri'nden müsadere ve imha kararı alınan, 3 bin 541 kilo 855 gram eroin, 14 kilo 407 gram metamfetamin, 822 kilo 804 gram esrar ve 11 kilo 982 gram afyon sakızı olmak üzere toplamda 4 bin 391 kilo 48 gram uyuşturucu madde ve 140 bin 988 adet uyuşturucu hap ile 3 kök hint keneviri imha edildi.

Uyuşturucular Van çimento fabrikasında, imha komisyonu huzurunda kamera kaydı yapılarak bin 500 derece ısıda yakıldı.