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Giriş Tarihi: 12.11.2021 13:51 Son Güncelleme: 12.11.2021 14:01

Cimer'e şikayet yakalattırdı: Depoyu kaçak eczaneye çevirdi

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Cimer’e şikayet yakalattırdı: Depoyu kaçak eczaneye çevirdi

İstanbul Sultangazi'de Pakistan uyruklu bir şüphelinin, kaçak yollarla yurda soktuğu ruhsatsız ilaçları gizlice piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Konuya ilişkin CİMER'e yapılan şikayetin ardından çalışma başlatan Sultangazi Polisi, şüphelinin ilaçları zulaladığı adrese baskın düzenledi. Telefoncu dükkanının bodrum katını adeta kaçak eczaneye dönüştüren Pakistan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı, yüzlerce adet kaçak ilaca ise el konuldu.

İstanbul Sultangazi'de yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Pakistan uyruklu üç şüpheli işlettikleri teknoloji mağazasının bodrum katında yurt dışından kaçak yollarla getirilen ruhsatsız ilaçların satışını gerçekleştiriyordu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet yapıldı. Şikayetin ardından harekete geçen Sultangazi İlçe Emniyeti Asayiş Büro Amirliği ekipler, bahse konu adrese baskın düzenledi. Adreste arama gerçekleştiren ekipler, teknoloji mağazası olarak kullanılan iş yerinin bodrum katında üzerinde farklı dillerde yazıların bulunduğu kanser tedavisinde kullanılan çok sayıda ilaç bulunduğunu tespit etti. Adreste bulunan Pakistan uyruklu Ghulam M., Adnan A. ve Rafigul İ. gözaltına alınırken, bulunan ilaçlara ise el konuldu.

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Cimer'e şikayet yakalattırdı: Depoyu kaçak eczaneye çevirdi
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