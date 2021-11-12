Cimer’e şikayet yakalattırdı: Depoyu kaçak eczaneye çevirdi

İstanbul Sultangazi'de yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Pakistan uyruklu üç şüpheli işlettikleri teknoloji mağazasının bodrum katında yurt dışından kaçak yollarla getirilen ruhsatsız ilaçların satışını gerçekleştiriyordu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet yapıldı. Şikayetin ardından harekete geçen Sultangazi İlçe Emniyeti Asayiş Büro Amirliği ekipler, bahse konu adrese baskın düzenledi. Adreste arama gerçekleştiren ekipler, teknoloji mağazası olarak kullanılan iş yerinin bodrum katında üzerinde farklı dillerde yazıların bulunduğu kanser tedavisinde kullanılan çok sayıda ilaç bulunduğunu tespit etti. Adreste bulunan Pakistan uyruklu Ghulam M., Adnan A. ve Rafigul İ. gözaltına alınırken, bulunan ilaçlara ise el konuldu.