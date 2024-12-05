Çin, ABD, Belçika, İngiltere, Avustralya da kısıtlamaya gitti: "Çocuklar için sosyal medya kısıtlaması toplumsal bir gereklilik"

Türkiye'de sosyal medya kullanıcısı 13 ya da 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanmasını kısıtlama konusu gündemdeki yerini koruyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyadaki ülkelerde de çocukların sosyal medyanın zararlı etkilerinden korunması için farklı düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerden bazıları şu şekilde:

*Avustralya'da sosyal medyada çocukları koruma konusunda dünyada ilk adımı atan ülke. 16 yaş altındaki kullanıcılarının sosyal medya hesabı açması bu ülkede yasak.

*İngiltere'de, 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açmasını yasakladı. Çevrimiçi Güvenlik Yasası, çocukları çevrimiçi zorbalık ve olumsuz içeriklerden korumayı amaçlıyor.

*ABD'de, 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesapları açmasını sınırlayan ve onların kişisel verilerinin korunmasını hedefleyen bir yasa mevcut. Bu yasa, platformların çocuk kullanıcıların verilerini toplamasını yasaklıyor.

*Belçika: Çocukların sosyal medya platformlarında hesap oluşturabilmesi için en az 13 yaşında olmalarını şart koşuyor. Bu yasa ebeveyn izni olmadan hesap açılmasını engelliyor.

*İtalya: 14 yaşın altındaki çocukların sosyal medya hesapları oluşturabilmesi için ebeveyn izni gerekiyor.

*Fransa'da 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açması için ebeveyn izni gerekiyor.

*Çin'de 8 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımı günde sadece 40 dakika ile sınırlı. 16-18 yaş arası gençler en fazla 2 saat sosyal medyada vakit geçirebiliyor. Saat 22.00'dan sonra sosyal medya tamamen yasak.

"SOSYAL MEDYA KISITLAMASI TOPLUMSAL BİR GEREKLİLİK"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, Türkiye'de 13 ya da 16 yaş arası çocuklara sosyal medya yasağı getirilmesi ile şunları söyledi: "Günümüzde çocuklarımızı dijital dünyada güvende tutmak için ebeveynler, devlet ve sosyal medya şirketlerinin iş birliği kaçınılmaz bir şarttır. Teknolojinin hızlı yükselişiyle siber zorbalık, mahremiyet ihlalleri ve bağımlılık gibi tehditlere karşı aynı hızda etkili adımlar atmalıyız. Gündemdeki 13 (16) yaş altı çocuklarımız için sosyal medya kullanımını kısıtlama çalışması, bu konuda kritik bir adım. Dünyada birçok ülke, çocukların dijital güvenliğini sağlamak için benzer önlemler alıyor. Henüz çalışma yapmayan devletler de yakın zamanda yapmak zorunda kalacaklardır. Dijital dünyada çocuklarımızın haklarını ve güvenliğini korumak bir lüks değil, toplumsal bir gerekliliktir. İktidar kadar muhalefet de bu konuda üzerine düşeni yapmalıdır."