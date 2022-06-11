Cin çıkarma vaadiyle dolandırdılar

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Koordinesinde, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ve Fethiye KOM Grup Amirliğince yürütülen soruşturmada kapsamında, dini duyguları istismar ederek vatandaşları dolandıran şahıslar tespit edildi.
Şüphelilerin, dini ritüel adında cin çıkarma ve cinsel gücü artırma vaatleriyle, okunmuş tütsü, bileklik gibi ürünleri yüksek miktarda para karşılığında sattığı bilgisine ulaşıldı.
Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, sahte kimlik kullanan M.M ile geçmiş dönemde O Ses Türkiye yarışmasına katılan D.G. ve büyü paralarını toplayan H.İ.Ü. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde, sahte kimlik, dini ritüellerin yazılı olduğu kitap, büyüde kullanıldığı iddia edilen tütsü, bileklik, taş, kolye ve dokümanlar ele geçirildi.
3 şüpheliye, nitelikli dolandırıcılık suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerden M.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.