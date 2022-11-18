Cin çıkarmak isterken elleriyle boğmuşlar

Konya'nınEreğli ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Hasan Alluş'un (38), geçen çarşamba günü ambulansla getirildiği hastanede öldüğü anlaşıldı. Otopside Alluş'un boğularak öldürüldüğü, göğüs ve boyun kemiklerinde kırıklar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine sorguya alınan ailesi, Alluş'un içine cin girdiğini düşündüklerini ve "cinci hoca" olarak bilinen Suriyeli İbrahim El Hac Ali'yi (39) evlerine çağırdıklarını anlattı. İbrahim El Hac Ali'nin, içindeki cini çıkaracağını söyleyerek Alluş'u yatırıp boğazını sıkmaya başladığını söyleyen ailesi, bir süre sonra nefessiz kaldığını anlayınca kalp masajı yaptıklarını ancak kurtaramadıklarını öne sürdü. Cinci hocanın yanı sıra, Alluş'un eşi Hasne Akko (37), bacanağı İbrahim El Hatib (37), eşinin kardeşi Yüsra Aggo (30) ile çocukları Verde (17) ile Hüseyin Alluş (15) gözaltına alındı.