Çin ve Ukrayna vatandaşı işadamını öldüren örgüt deşifre oldu! İşte ilk kez duyacağınız taşeron terör örgütü!

ÖRGÜTLER ARASI GEÇİŞ YAPIYORLAR

Savcının mütalaasında, "örgüt mensuplarının örgütler arasında geçiş sağlayabilmesi, aynı ideolojik kaynaklardan beslenmeleri ve güç sahibi oldukları bölgelerde gerçekleştirmiş oldukları silahlı eylemlere" dikkat çekildi. Mütalaada Tevhid Vel Cihad Ketibesi/Abu Salah Grubu için "Ulusal mahkeme kararları ve uluslararası kuruluşların Türkiye'de de onaylanan kararları birlikte değerlendirildiğinde terör örgütü olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır" ifadesi kullanıldı.

100 BİN DOLARA ANLAŞTILAR

Soruşturma ve dava dosyasına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen sanıklardan Abdullah Enver ve Hüseyin Ahmetaliyev'in yaklaşık 3 yıldır Suriye' deki terör örgütü kamplarında silahlı eğitim aldıkları belirlendi.

Ahmetaliyev ile buluşması talimatı verilen Enver'e bin 500 dolar yol harçlığı verildi. Cinayet sonrası da her iki şüpheliye adam başı 50'şer bin dolar olmak üzere toplam 100 bin dolar vereceği söylendi.