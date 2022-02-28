Çin ve Ukrayna vatandaşı işadamını öldüren örgüt deşifre oldu! İşte ilk kez duyacağınız taşeron terör örgütü!

Saimaiti Aierken, 10 Kasım 2019 saat 20.40'ta Fatih, Millet Caddesi üzerinde bulunan bir otelin kafesinde silahlı saldırısı sonucu öldürülmüştü. Cinayetle ilgili İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 sanığın yargılandığı davada karar duruşması yapıldı.
İKİŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Mahkeme heyeti, sanıklardan Abdullah Enver, Hüseyin Ahmetaliyev ve Samer Barghouth'u "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Enver ve Ahmetaliyev'e ayrıca "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah bulundurmaktan" da 2,5 yıl hapis ve bin 500 lira adli para cezası verildi. Barghouth da ayrıca "tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardımdan" 13 yıl 4 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
YARIM EDENLERİN CEZALARI
Diğer sanıklar Esad Elhatib, Ali Isbeh ve Ali El Hac Ali ise "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 1,5 ay hapis cezası aldı. Sanık Normakhat Ariphonov'a "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten" 3 yıl 1,5 ay; "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
Mahkemenin kısa kararı 11 sayfa tuttu. Mahkeme başkanı, gerekçeli kararın daha sonra yazılacağını bildirdi.
TAŞERON TERÖR ÖRGÜTÜ
Sanıkların üyesi oldukları terör örgütüne ilişkin detaylar ise Cumhuriyet savcısının mahkemeye sunduğu mütalaa ile netleşti. Savcının mütalaasında, sanıkların Tahrir El-Şam veya Şam Kurtuluş Heyeti (HTŞ) olarak adlandırılan örgüt adına faaliyet gösteren Tevhid Vel Cihad Ketibesi/Abu Salah Grubu'ndan oldukları belirtildi.
Yapılan araştırmada bu grubun, Özbekistan ve Kırgızistan vatandaşlardan oluştuğu ve HTŞ terör örgütü adına Suriye'nin İdlib bölgesinde faaliyet gösterdiği kaydedildi.
TABAN KAZANMAYA ÇALIŞIYORLAR
Savcının mütalaasında, HTŞ/FEC/ENC olarak kısaltılan yapılanmanın ülkemizde her ne kadar daha önce silahlı eylemi bulunmasa da sosyal medya ve internet aracılığı ile halen taban kazanma ve eleman temini faaliyetlerini sürdürdüğü anlatıldı. Örgütün kuruluş aşamasında, ülkemizde birçok vatandaşımızın ölmesine sebep olan terör saldırılarının faili El Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle geçmişte yakın ilişkilerde bulunduğuna dikkat çekildi.
ÖRGÜTLER ARASI GEÇİŞ YAPIYORLAR
Savcının mütalaasında, "örgüt mensuplarının örgütler arasında geçiş sağlayabilmesi, aynı ideolojik kaynaklardan beslenmeleri ve güç sahibi oldukları bölgelerde gerçekleştirmiş oldukları silahlı eylemlere" dikkat çekildi. Mütalaada Tevhid Vel Cihad Ketibesi/Abu Salah Grubu için "Ulusal mahkeme kararları ve uluslararası kuruluşların Türkiye'de de onaylanan kararları birlikte değerlendirildiğinde terör örgütü olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır" ifadesi kullanıldı.
100 BİN DOLARA ANLAŞTILAR
Soruşturma ve dava dosyasına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen sanıklardan Abdullah Enver ve Hüseyin Ahmetaliyev'in yaklaşık 3 yıldır Suriye' deki terör örgütü kamplarında silahlı eğitim aldıkları belirlendi.
Ahmetaliyev ile buluşması talimatı verilen Enver'e bin 500 dolar yol harçlığı verildi. Cinayet sonrası da her iki şüpheliye adam başı 50'şer bin dolar olmak üzere toplam 100 bin dolar vereceği söylendi.