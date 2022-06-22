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Giriş Tarihi: 23.6.2022

Çınar’a annesinden en anlamlı hediye

Çınar’a annesinden en anlamlı hediye
Bursa'da 3 yıl önce zatürre sonucu yoğun bakıma yatan 5 yaşındaki Çınar'ın kullandığı ilaçlardan dolayı böbrek yetmezliği başladı. Böbrek tedavisi için özel hastaneye getirilen Çınar, 2 yıl boyunca takip edildi ve son bir yıl için suni böbrek (periton diyalizi) tedavisi uygulandı. Yapılan tahlillerde annesinin böreği ile uyumlu olduğu görülen Çınar'a annesi umut oldu. Anne Elif Savaş'tan alınan böbrek, Prof. Dr. Bülent Oktay'ın başarılı gerçekleştirdiği ameliyat sonucu 5 yaşındaki küçük Çınar'a nakil edildi. Prof. Dr. Bülent Oktay, "5 yaşındaki 20 kilonun altında olan çocuklar için riskli bir ameliyat olsa da hastamız 5. gününde sağlıklı" diye konuştu. Fedakar anne Elif Savaş ise, "2 senedir biz bu anı bekliyorduk. Böbrek nakli uyacak mı, uymayacak mı? Ameliyatı kaldırabilecek mi? Kaldıramayacak mı? diye düşünüyorduk. Çok şükür böbrek nakli sağlıklı bir şekilde gerçekleşti. Buna vesile olduğum için de ayrı bir mutluluk yaşadım. İnşallah bundan sonra oğlum için her şey daha güzel olur" dedi. İHA

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Çınar’a annesinden en anlamlı hediye
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