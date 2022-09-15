İstanbul Esenyurt'ta önceki gün Mazlum Bağlamacı, motosikletiyle kaza yapınca kuzeni Çetin Karakuş kendisini Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada iddiaya göre sedye istedikleri anlarda bir tartışma yaşandı. Güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan sessiz olmaları yönünde uyarıda bulununca Karakuş, Okudan'ı boynundan bıçakladı. 1.5 ay önce evlenen güvenlik görevlisi öldü. Tutuklanan Bağlamacı'nın 27, Karakuş'un 11 suç kaydı çıktı.
Görev yaptığı hastanede düzenlenen törenin ardından Okudan'ın Pınar Mahallesi İmam Hasan Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Baba Hüseyin Okudan ile 1.5 aylık gelini Deniz Okudan başta olmak üzere aile fertleri güçlükle ayakta durdu. Kardeşi ise abisinin fotoğrafını taşıyarak, "Görün bakın nasıl bir yiğit gitti" dedi. Baba Hüseyin Okudan, "Çınarıma neden kıydın?" diyerek feryat etti. Okudan'ın cenazesi Örnek Mezarlığı'na defnedildi