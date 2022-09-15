Haberler Yaşam Haberleri ‘Çınarıma neden kıydın’
Giriş Tarihi: 16.9.2022

‘Çınarıma neden kıydın’

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
EMİR SOMER EMİR SOMER
BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
‘Çınarıma neden kıydın’
İstanbul Esenyurt'ta önceki gün Mazlum Bağlamacı, motosikletiyle kaza yapınca kuzeni Çetin Karakuş kendisini Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada iddiaya göre sedye istedikleri anlarda bir tartışma yaşandı. Güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan sessiz olmaları yönünde uyarıda bulununca Karakuş, Okudan'ı boynundan bıçakladı. 1.5 ay önce evlenen güvenlik görevlisi öldü. Tutuklanan Bağlamacı'nın 27, Karakuş'un 11 suç kaydı çıktı.



Görev yaptığı hastanede düzenlenen törenin ardından Okudan'ın Pınar Mahallesi İmam Hasan Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Baba Hüseyin Okudan ile 1.5 aylık gelini Deniz Okudan başta olmak üzere aile fertleri güçlükle ayakta durdu. Kardeşi ise abisinin fotoğrafını taşıyarak, "Görün bakın nasıl bir yiğit gitti" dedi. Baba Hüseyin Okudan, "Çınarıma neden kıydın?" diyerek feryat etti. Okudan'ın cenazesi Örnek Mezarlığı'na defnedildi

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Barış Yarkadaş'tan çok tartışılacak Kılıçdaroğlu açıklaması! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş itiraz etti...
TOKİ başvuru şartları, ücreti ve daire metrekareleri belirlendi! e-Devlet ekranı için bu detaylara dikkat! TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ne kadar olacak?
Son dakika | Azerbaycan: 400 Ermeni askeri öldürüldü
TOKİ arsa başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 100 bin arsa atışı hangi illerde, nerede, fiyatları ne kadar? TOKİ arsa başvuru şartları ve tarihleri ve tüm detaylar
TOKİ başvuru şartları ve ücreti son dakika! Daire fiyatları ve taksit ödemeleri açıklandı! 2022 TOKİ ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi
TOKİ sosyal konut genç kategori başvuru ekranı 2022! TOKİ genç başvuru nasıl yapılır, yaş sınırı kaç ve şartları nelerdir?
SON DAKİKA: Bakan Kurum canlı yayında açıkladı! Cayma hakkı var mı? Daireyi iade edenler parasını alabilir mi?
Son dakika haberi: Esenyurt'ta Güvenlik Görevlisi hasta yakını tarafından öldürülmüştü: Şüpheliler tutuklandı!
TOKİ Tekirdağ’da nereye yapılacak? 2022 TOKİ sosyal konut Tekirdağ’da nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak?
TOKİ sosyal konut Muğla'da hangi ilçelere kaç konut yapılacak, nerede? TOKİ Muğla'da nereye yapılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Çınarıma neden kıydın’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA