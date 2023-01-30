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Giriş Tarihi: 30.1.2023 11:54 Son Güncelleme: 30.1.2023 11:57

Cinayet anı kamerada: Boşanma aşamasındaki eşini sokakta katletti!

İstanbul Esenler'de, boşanma aşamasında olduğu eşine konuşma bahanesiyle yaklaşan Serdar Semiz, barışma teklifini kabul etmeyen eşi Canan Semiz'i silahla ateş ederek öldürdü. Sokakta işlenen cinayet güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Cinayet anı kamerada: Boşanma aşamasındaki eşini sokakta katletti!

Olay, saat 00.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi 514 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşi Canan Semiz ile sokakta tartışmaya başlayan Serdar Semiz, tartışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı silahıyla eşine ateş etti. Canan Semiz, yere yığılırken, Serdar Semiz olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Canan Semiz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Sokakta işlenen cinayet güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Serdar Semiz'in bir süre konuştuğu eşi Canan Semiz'e silahla ateş ettiği sonrasında ise koşarak kaçtığı yer alıyor...

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Cinayet anı kamerada: Boşanma aşamasındaki eşini sokakta katletti!
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