Cinayet anında abla kardeşini banyoya kilitleyerek korudu

Adana'da kayınbiraderi Fuat Erkaşka'yı (38) öldüren kayınvalidesi Bakiye (63), kayınpederi Vakkas Erkaşka, komşuları Halil V.'yi (35) yaralayan İhsan Tolan (25), "Ailemle birlikte çocuğumu görmeye gittim. Göstermeyeceklerini söylediklerinde 112'yi arayarak durumu bildirdim. Fuat, elinde silahla gelince kavga çıktı. Arbede sırasında tabancayı alıp, rastgele ateş ettim" dedi. Katil zanlısı tutuklanırken cinayetle ilgili şok detaylar ortaya çıktı. Cinayetle sonuçlanan kavga sırasında Emine Tolan'ın ilk eşinden olan 10 yaşındaki kızı D.B.'nin 6 aylık erkek kardeşini yanına alarak, kendisini banyoya kilitlediği ortaya çıktı. Korku dolu anlar yaşayan D.B.'nin, olaydan sonra kardeşiyle banyodan çıkarak polise sığındığı bildirildi. Öte yandan öldürülen Fuat Erkaşka'nın, 20 Kasım 2016'da kız kardeşi Emine Tolan'ın (28) boşandığı ilk eşi Mustafa Biçer'i tüfekle vurarak öldürdüğü belirlendi.

KAYINBİRADERİN ELİNDEN SİLAHI ALIP...

Olay, 15 Mart'ta Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi 53014 Sokak'ta meydana geldi. İhsan Tolan, babası S.T. ve annesi F.T. ile birlikte boşanma aşamasındaki eşi, 2 çocuk annesi Emine Tolan'ın bulunduğu kayınpederi Vakkas Erkaşka'nın evine gitti. Kayınbiraderi Fuat Erkaşka, kız kardeşiyle yeğeninin evde olmadığını söyleyince ikili arasında kapı önünde tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Tolan, kayınbiraderinin elindeki tabancayı alıp, eşinin ailesine rastgele ateş açtı.

1 ÖLÜ 4 YARALI

Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda kayınbirader Fuat Erkaşka'nın öldüğü belirlenirken, yaralanan kayınvalide Bakiye, kayınpeder Vakkas Erkaşka, komşuları Halil Vanlı, şüphelinin annesi F.T., ambulanslarla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

ABLA BEBEKLE BİRLİKTE BANYOYA SAKLANDI

Kavga sırasında Emine Tolan'ın önceki eşi Mustafa Biçer'den olan kızı D.'nin, 6 aylık erkek kardeşini yanına alarak, kendisini banyoya kilitlediği ortaya çıktı. Korku dolu anlar yaşayan D.B.'nin, olaydan sonra kardeşiyle banyodan çıkarak polis ekiplerine sığındığı bildirildi. Ayrıca İhsan Tolan'ın, olaydan bir gün önce eşini telefonla arayıp, "Bana ağabeyinin yerini söyle. Telefonda erkeklik yapılmaz. Yüz yüze yapsın" diyerek, tehditler savurduğu belirtildi. Olaydan bir süre sonra Cinayet Büro Amirliği'ne giden şüpheli Tolan, teslim oldu.

ENİŞTESİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ, KAYINBİRADERİ KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

Öte yandan öldürülen Fuat Erkaşka'nın, 20 Kasım 2016'da Emine Tolan'ın boşandığı ilk eşi Mustafa Biçer'i kendi evlerinin önünde tüfekle vurarak öldürdüğü belirlendi. O dönem polise teslim olan Erkaşka, ifadesinde, eniştesi Mustafa Biçer'in, sürekli kız kardeşini ve kendilerini tehdit ettiğini belirterek, evinin önüne silahla gelince tüfekle öldürdüğünü söyledi. Yargılandığı mahkeme tarafından 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Fuat Erkaşka'nın, 2 yıl önce denetimli serbestlik uygulanarak tahliye edildiği bildirildi.

"FUAT ELİNDE SİLAHLA GELİNCE…"

Emniyette sorguya alınan İhsan Tolan, ifadesinde, "Ailemle birlikte çocuğumu görmeye gittim. Göstermeyeceklerini söylediklerinde 112'yi arayarak durumu bildirdim. Fuat, elinde silahla gelince kavga çıktı. Arbede sırasında tabancayı alıp, rastgele ateş ettim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.