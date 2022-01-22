Cinayet aydınlatılmaları oranı yüzde 99,93 oldu

Emniyet asayiş birimlerinin titiz çalışmaları sonucunda, geçen yıl polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen kasten öldürme olaylarının neredeyse tamamı çözüldü.



BAŞARI YÜZDE 99.90 OLDU



Bir önceki yıl polis sorumluluk bölgelerinde bin 468 "kasten öldürme" olayı meydana geldi. Emniyet asayiş birimleri tarafından bu cinayetlerin faillerinin yakalanması için özel ekipler oluşturuldu. Her olayı tek tek ele alan ve delillendirme çalışmalarında teknolojik imkanlardan faydalanan polis ekipleri, cinayetlerden bin 467'sini aydınlattı. Cinayetlerin aydınlatılma oranı, yüzde 99,93 oldu. Böylece, polis sorumluluk bölgesinde ilk kez bir yıl içinde işlenen cinayetlerden tamamına yakını yine aynı sene içerisinde aydınlatılmış oldu.



Denizli'de polis sorumluluk bölgesinde geçen yıl işlenen bir cinayetin failinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise halen devam ediyor.