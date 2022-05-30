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Giriş Tarihi: 31.5.2022

Cinayet davası ‘Gölge’ oyununa döndü

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Cinayet davası ‘Gölge’ oyununa döndü
Bolu'da geçen yıl öldürülen 3 çocuk babası Güray Uzun'un katil zanlısı olarak yargılanan Ferdi Gül, cinayeti kendisinin işlemediğini, asıl katilin gölgesini gördüğünü öne sürdü. 4 Aralık 2021 tarihinde Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Yeniceşeyhler Köyünde yaptıkları içki aleminde Güray Uzun'u (38) bıçakla öldürdükten sonra olay yerinden kaçan ve evinde yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine konulan 20 yaşındaki Ferdi Gül'ün yargılanmasına Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Jandarmalar eşliğinde mahkeme salonuna getirilen Gül, savunmasında cinayeti kendisinin işlemediğini iddia ederek, ilginç bir savunma yaptı. Gül, savunmasında, "Olay akşamı kız arkadaşım, annesi, Güray Uzun, İsmail ve Tevfik ile birlikte içki içtik. Bir ara tuvalete gittiğimde Güray benim sandalyeme geçerek, kız arkadaşıma tacizde bulundu, Bu yüzden kendisiyle tartıştık. Kız arkadaşım hava almak için dışarıya çıkarken, kapının önünde kız arkadaşıma yumruk attı. Kesinlikle kendisini ben öldürmedim. O sırada bir gölge gördüm ve o gölge uzun boylu bir kişiye aitti. Aramızda tek uzun boylu kişi İsmail Beyhan, Güray'ı o öldürmüş olabilir. Suçu benim üzerime atmaya çalışıyorlar. Bu işi planlayarak yaptılar ve aleyhimde ifade verdiler" demesi başta mahkeme heyeti olmak üzere herkesi şaşırttı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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Cinayet davası ‘Gölge’ oyununa döndü
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