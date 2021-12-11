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Giriş Tarihi: 11.12.2021 11:20 Son Güncelleme: 11.12.2021 12:04

Cinayet davası müşteki ve tanıklar gelmeyince ertelendi!

MEHMET AL MEHMET AL
Cinayet davası müşteki ve tanıklar gelmeyince ertelendi!

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde eşini tabancayla öldüren Behsat Doğan, dün ikinci defa Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması beklenirken Rabia Doğan'ın yakınları ve tanıklar gelmeyince mahkeme heyeti duruşmayı 16 Şubat tarihine ertelendi.

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde cezaevinden izinli çıkan Behsat Doğan, 21 Mart gecesi motosikletteki seyir halinde giden motosikletteki boşanma aşamsında olduğu eşi Rabia Doğan ve Hüsen B. tabancayla ateş etmesi sonucunda eşi Rabia Doğan(34) yaşamını kaybederken Hüseyin B, ise ayağından yaralanmıştı. Behsat Doğan(52). polis ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.



Alanya 2'nci ağır ceza Mahkemesinde ikinci defa hakim hakim karşısına çıkan Behsat Doğan, duruşmaya tutuklu bulunduğu Eskişehir L. Tipi Kapalı cezaevinden SEGBİS vasıtasıyla katılırken duruşmaya sanık ve müşteki avukatları hazır bulunurken, mahkemeye Rabia Doğan'ın yakınları ve tanıklar gelmeyince mahkeme heyeti duruşmayı 16 Şubat 2022 tarihine erteledi.

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Cinayet davası müşteki ve tanıklar gelmeyince ertelendi!
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