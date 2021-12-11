Cinayet davası müşteki ve tanıklar gelmeyince ertelendi!

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde cezaevinden izinli çıkan Behsat Doğan, 21 Mart gecesi motosikletteki seyir halinde giden motosikletteki boşanma aşamsında olduğu eşi Rabia Doğan ve Hüsen B. tabancayla ateş etmesi sonucunda eşi Rabia Doğan(34) yaşamını kaybederken Hüseyin B, ise ayağından yaralanmıştı. Behsat Doğan(52). polis ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.





Alanya 2'nci ağır ceza Mahkemesinde ikinci defa hakim hakim karşısına çıkan Behsat Doğan, duruşmaya tutuklu bulunduğu Eskişehir L. Tipi Kapalı cezaevinden SEGBİS vasıtasıyla katılırken duruşmaya sanık ve müşteki avukatları hazır bulunurken, mahkemeye Rabia Doğan'ın yakınları ve tanıklar gelmeyince mahkeme heyeti duruşmayı 16 Şubat 2022 tarihine erteledi.