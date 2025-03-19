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Giriş Tarihi: 19.3.2025 11:00

Cinayet davasında baba serbest oğula ise rekor ceza! Sebebi ise şoke etti! Meğer kız kardeşine...

Erzurum’da kız kardeşini rahatsız ettikleri gerekçesiyle tartıştığı Soner Yurdigül’ü öldüren, kardeşi Serdar Yurdigül’ü ağır yaralayan İlhami Akın (22), rekor cezaya çarğtırılırken oğlunu azmettirdiği iddiasıyla yargılanan Sedat Akın (41) ise beraat etti.

DHA
Cinayet davasında baba serbest oğula ise rekor ceza! Sebebi ise şoke etti! Meğer kız kardeşine...

İlhami Akın'ın silahından çıkan kurşunlarla: Soner Yurdigül hayatını kaybetti. Serdar Yurdigül ağır yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan İlhami Akın ve babası Sedat Akın hakkında dava açıldı.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Yaklaşık 3 yıldır devam eden yargılamanın karar duruşması Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti:İlhami Akın'a toplam 33 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Baba Sedat Akın'ı delil yetersizliği nedeniyle beraat ettirdi. Serdar Yurdigül'ün de beraatine karar verdi.

AVUKATTAN AÇIKLAMA: KARAR İSTİNAFA TAŞINACAK

Yurdigül ailesinin avukatı Ekrem İçoğlu, kararın haksız olduğunu savundu. Dosyada Sedat Akın'ın cezalandırılması için yeterli delil bulunduğunu belirterek, kararın istinafa taşınacağını açıkladı.

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Cinayet davasında baba serbest oğula ise rekor ceza! Sebebi ise şoke etti! Meğer kız kardeşine...
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