Cinayet davasında baba serbest oğula ise rekor ceza! Sebebi ise şoke etti! Meğer kız kardeşine...

İlhami Akın'ın silahından çıkan kurşunlarla: Soner Yurdigül hayatını kaybetti. Serdar Yurdigül ağır yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan İlhami Akın ve babası Sedat Akın hakkında dava açıldı.
MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI
Yaklaşık 3 yıldır devam eden yargılamanın karar duruşması Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti:İlhami Akın'a toplam 33 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Baba Sedat Akın'ı delil yetersizliği nedeniyle beraat ettirdi. Serdar Yurdigül'ün de beraatine karar verdi.
AVUKATTAN AÇIKLAMA: KARAR İSTİNAFA TAŞINACAK
Yurdigül ailesinin avukatı Ekrem İçoğlu, kararın haksız olduğunu savundu. Dosyada Sedat Akın'ın cezalandırılması için yeterli delil bulunduğunu belirterek, kararın istinafa taşınacağını açıkladı.