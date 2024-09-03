Cinayet davasında ilk kez ortaya çıkan video karar duruşmasını erteletti

Geçtiğimiz yıl 15 Aralık'ta İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir oto yıkama dükkanında Ekrem Üreten ile oğulları Erhan ve Ersan Üreten, araçlarını yıkatmak için oto yıkama dükkanına gittiklerinde husumetli oldukları Kenan Ünen ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Kenan Ünen, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle kayınbiraderi Ekrem Üreten ile çocukları Ersan Üreten ve Erhan Üreten'e ateş açtı. Olay sonrası Erhan Üreten yaşamını yitirirken baba ve diğer oğlu yaralandı. Olayın ardından tutuklanan Kenan Ünen hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'Silahla basit yaralama', 'Mala zarar verme', 'Silahla tehdit', 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında Üreten ailesinin avukatı Sinan Barut, Kenan Ünen'in olaydan 5 dakika önce aracının bagajından çıkardığı pompalı tüfeği arka koltuğuna koyduğu anların yer aldığı güvenlik kamera kaydını mahkemeye sundu. Videonun ilk kez ortaya çıkmasının ardından cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Kenan Ünen ise olayda öldürme kastının bulunmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti videonun bilirkişi tarafından incelenmesi için mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.