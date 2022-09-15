Cinayet, dövme ve kesik parmaktan çözüldü

ADANA'DA geçen salı günü Seyhan ilçesindeki sazlıklarda bulunan cesedin, kollarındaki dövme ve sağ elinin yüzük parmağının kopuk olmasından yola çıkan polis, 21 Ağustos'ta ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ömer Başdaş'a (19) ait olduğunu tespit etti. Başdaş'ın, son görüştüğü kişileri inceleyen polis, arkadaşı Hüseyin Sulhan'ın (24) evine gittiğini belirledi. İkilinin aynı gece cesedinin bulunduğu bölgeye gittiği, Sulhan'ın birkaç saat sonra tek başına döndüğü tespit edildi. Alanya'da yakalanan Sulhan, Başdaş'ı tabancayla öldürdüğünü itiraf ederek, "Sevgilim Büşra'ya, sosyal medyadan 'Selam canım. Seni özledim, görüşelim' şeklinde mesaj attığını gördüm. Bu konuyu konuşmak için dere kenarına gittik. Büşra ile birlikte olduklarını söyleyince tetiği çektim" dedi. Sulhan tutuklandı.