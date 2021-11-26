Cinayet failleri 500 saatlik kamera görüntüsünün incelenmesiyle yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir ilçesinde geçtiğimiz Haziran ayında öldürülen M.P. cinayetine ilişkin çalışmalarını tamamladı. Polis, 2 kilometrekarelik alan ile 14 kilometre güzergah boyunca 500 saatlik kamera görüntülerini titiz bir şekilde inceleyerek olayı aydınlattı. Yapılan inceleme sonucu cinayet faillerinin A.K. ve M.K. isimli kardeşler olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan A.K., polisteki ifadesinde M.P. ile gönül ilişkisinden kaynaklı husumetin olduğunu, cinayetten önce M.P.'nin daha önce kendisini bacağından silahla yaraladığını söyledi. Yaşanan olay nedeniyle aralarında kan davasının olduğunu belirten A.K., M.P.'yi öldürdüğünü ifade etti. Suç aleti pompalı tüfekle yakalanan A.K. ve M.K., sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.