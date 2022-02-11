Cinayet gibi kaza

Bursa’da ters yola giren ve süratle ilerleyen lüks cip bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Cinayet gibi kazada kendi yolunda ilerleyen 27 yaşındaki Ersel Atmaca hayatını kaybetti. Cipin sürücüsü gözaltında
Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan Ersel Atmaca, aynı yolun sol şeridini kullanan ve ters yönden hızla gelen G.C.'nin kullandığı lüks ciple kafa kafaya çarpıştı. Karayolunun savaş alanına döndüğü kaza sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu otomobilde sıkışan Ersel Atmaca, güçlükle çıkarılabildi. Ambulansla hemen en yakındaki özel bir hastaneye sevk edilen talihsiz sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası ters yönden gelen ve bir kişinin ölümüne neden olan G C. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.