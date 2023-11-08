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Giriş Tarihi: 9.11.2023

Cinayet gibi kaza

Kocaeli’nde ters yöne giren cipin çarptığı otomobildeki anne ve bebeği ölürken, 5’i çocuk 10 kişi de yaralandı

ABBAS ÇAKAR
Cinayet gibi kaza
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, otomobille ters yönden gelen cipin çarptığı otomobilde bulunan Suriye uyruklu Fatma Alzibid (30) ile 3 aylık bebeği Vetin El Said'in öldü. Kazada cip sürücü ile birlikte 10 kişi de yaralandı. Kaza, önceki akşam saat 21.00 sıralarında Başiskele ilçesi D-130 karayolu Barbaros Mahallesi geçişinde meydana geldi. Başiskele şehir merkezinden cipiyle yola çıkan Salih Erdem Erdoğdu (23), Karşıyaka sapağından D-130 karayoluna ters yönden girdi. Erdoğdu cipiyle ters yönün sol şeridinde yaklaşık 150 metre ilerledi. Bu sırada karşı yönden gelen Suriye uyruklu Hüseyin El Said yönetimindeki, içerisinde 11 kişinin bulunduğu otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, otomobildeki Fatma Alzibid ve bebeği Vetin El Said'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan cip sürücüsü ile diğer araçtaki 5'i çocuk, 9 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ölen anne ve bebeğinin cenazeleri de morga götürüldü. Bu arada kaza, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Cinayet gibi kaza
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