Cinayet gibi kaza

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın (29), önceki gece arkadaşı Enes Abay'ı (22) il merkezine MR çekimine götürdü. Ardından da Güzelyurt'a dönmek üzere yola çıktı. Ancak Yalçın'ın kullandığı hafif ticari araç, 03.00 sıralarında Selime Beldesi yakınlarında, alkollü olarak direksiyon başına geçen Resul Kayabaşı'nın (32) kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle aracı şarampole uçan Okan Yalçın ölürken yaralanan Enes Abay ile diğer araç sürücüsü Resul Kayabaşı ve yanındaki Emre Demircan (33) hastaneye kaldırıldı. Ambulansa bindirilirken sağlık görevlisine defalarca, "Ayağım yerinde mi?" diye soran Resul Kayabaşı'nın 2.40 promil alkollü olduğu belirlendi. Yalçın'ın cenazesi ilçede toprağa verildi.