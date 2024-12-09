Cinayet gibi kaza

Antalya'da önceki gece Döşemealtı ilçesi OSBE 1'inci kavşağı altgeçitte kaza meydana geldi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde cam balkon işi yapan İbrahim Koyuncu, otomobili ile Antalya OSB'ye malzeme almak için geldi. Aracını akaryakıt istasyonuna park etti. Yaya olarak yolun karşısına geçmek isterken plakası belirlenemeyen bir araç altgeçitte çarpıp kaçtı. Korkunç kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Koyuncu yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun cenazesini Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan almaya gelen baba Ali Koyuncu oğluna çaptıktan sonra kaçan sürücüye isyan etti. Plakası belirlenemeyen aracın bulunmasını istedi. Talihsiz genç Muğla'nın Seydikemer ilçesine toprağa verildi. Ölümlü kazaya karışıp kaçan aracın plakasının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.