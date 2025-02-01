Cinayet gibi kaza

Bursa'da halı saha maçından çıkan lise öğrencisi 17 yaşındaki 3 gence, emniyet şeridinden üstgeçide yürüdükleri sırada otomobil çarptı. Vicdansız sürücü olay yerinden kaçtı. Gençlerden biri refüjü aşarak 5 metrelik istinat duvarından aşağı düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin bir süre kaza yerinde aradığı talihsiz gencin beyin ölümü gerçekleşti. Vücudunda kırıklar olan diğer iki gencin tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatan Jandarma ekipleri kimliğini tespit ettiği sürücüyü yakaladı. Hakim karşısına çıkan sürücü tutuklandı.Mudanya yolu Çağrışan bölgesinde bulunan bir halı sahaya 26 Ocak günü arkadaşlarıyla birlikte maça giden 17 yaşındaki Hasan Ceyhun Beyhan, maçtan sonra 2 arkadaşıyla birlikte eve dönmek için yola çıktı. Karayolunun karşısında bulunan otobüs durağına geçmek isteyen gençler, 300 metre ilerdeki üst geçide doğru emniyet şeridinden yürümeye başladı. Kısa süre sonra seyir halinde olan bir otomobil emniyet şeridindeki 3 lise öğrencisine çarparak hızla olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan gençlerden Hasan Ceyhun Beyhan, yol kenarındaki refüjü aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından aşağı düştü.Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, yolda yatan 2 yaralıya müdahale ederken bir kazazedenin daha olduğunu öğrendi. Çevrede bir süre yaralı arayan ekipler, Hasan Ceyhun Beyhan'ı yolun 5 metre alt kısmında buldu. Kalbi duran Beyhan'ın kalbi yeniden çalıştırıldı. İlk müdahaleleri yapılan 3 yaralı hemen çevredeki hastanelere kaldırıldı.Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Hasan Ceyhun Beyhan'ın beyin ölümü gerçekleşti. Acılı baba Caner Beyhan, 'Oğlumun beyin ölümü gerçekleşmiş durumda. Organları da iflas etmeye başladı. Şu anda bağlı olduğu makine ile sadece kalbi çalıştırılıyor" dedi. Kaza ile ilgili inceleme başlatan Jandarma ekipleri kimliğini tespit ettiği sürücüyü yakaladı. Hâkim karşısına çıkan sürücü tutuklandı.Öte yandan beyin ölümü gerçekleşen Hasan Ceyhun Beyhan'ın koyu bir Bursaspor taraftarı olduğu öğrenildi. Yeşil beyazlıların birçok maçında tribünde yerini alan Beyhan'ın kaza haberi Bursaspor taraftarını da üzdü. Beyhan için destek çağrısı yapan yeşil beyazlı taraftarlar sosyal medyada #HasanCeyhunBeyhanİçinAdalet hashtag'i ile kazaya sebebiyet veren sürücünün gerekli cezayı alması için kampanya başlattı.