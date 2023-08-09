Cinayet gibi kaza... Aile kazanın araştırılmasını istedi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yeşil Bayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı 5072 Sokak'ta 20.00 sularında meydana gelen kazada, motosikletiyle kent merkezine doğru seyir halinde olan Halil İbrahim Kaşlıca henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

TAŞ YIĞININA ÇARPTI

Kontrolden çıkan motosiklet, şarampolde bulunan taş yığınına çarptı. Çarpma sesini duyan çevredeki iş yerlerinin çalışanları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Kaşlıca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri çalışmasının ardından Kaşlıca'nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AİLE 'ARAŞTIRILSIN' DEDİ

Evli ve 2 çocuk babası İbrahim Kaşlıca'nın hayatının kaybetmesi ailesi ve sevenlerin iyasa boğdu. Eşi Şeyma Kaşlıca gözyaşlarına boğuldu. Düz yolda böyle bir kazanın olmasına ihtimal vermeyen kaşlıca ailesi, "Çok iyi motosiklet kullanıyordu. Kurallara uyan birisi idi. Başka bir sürücünün arkadan sıkıştırmış olabilir. Araştırılmasını istiyoruz" dedi. Polis olayla ilgili çalışma başlatarak bölgedeki kamera kayıtların incelemeye aldı. İbrahim Kaşlıca Yeşilbayır Mezarlığında ailesi, yakınları ve sevenlerini gözyaşları arasında toprağa verildi.