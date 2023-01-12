Cinayet gibi kaza! Otomobil emniyet şeridindeki tırın altına girdi

Bursa Çevre Otoyolu Kestel mevkiinde, E.B'nin kullandığı Tır otoyolun emniyet şeridine park etti. Aynı yönde seyreden 39 yaşındaki M.V.Y, otomobili ile park halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle tırın dorsenin altına giren otomobil adeta hurda yığınına döndü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta fecei şekilde sıkışan M.V.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz sürücünün cansız bedeni Savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü E.B. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.