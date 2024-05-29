Cinayet gibi kazada motokurye asli kusurlu bulundu

Üsküdar D-100 Karayolunda meydana gelen kazada, 15 Ocak 2024 günü iddiaya göre Ankara istikametinde seyir halinde olan cip, aynı yönde seyir halindeki motosiklete arkadan çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Mustafa Gül, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli sürücü adli makamlarca tutuklanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada kaza günü 2.37 promil alkollü olduğu tespit edilen Can Karaoğul'un "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapsi istenmişti.

ADLİ TIP RAPORU DOSYAYA GİRDİ

İstanbul Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Can Karaoğul bulunduğu cezaevinden getirilirken müştekiler İsa Gül ve Yasemin Gül ile taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporun dava dosyasına girdiği açıklandı.

MAKTUL ASLİ KUSURLU BULUNDU

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu tarafından hazırlanan raporda sanık sürücü Can Karaoğul'un kullandığı araçla yerleşim yeri dışı otoyolda orta şeritte seyir halinde olduğu, ardından olay yerine geldiğinde sol şeritte sağ manevra yaparak orta şerite geçtiği ve seyir istikametini kapatan Mustafa Gül idaresindeki motora arkadan çarptığı açıklandı. Maktul Mustafa Gül'ün ise şeritteyken sağ gerisinde bulunan araçların varlığını ve seyir halindeki durumlarını yeterince kontrol etmediği ve arkasındaki otomobilin görüş alanını kapattığı vurgulandı. Raporda sanık Can Karaoğul kusursuz bulunurken maktul Mustafa Gül, asli kusurlu olarak ifade edildi.

MAHKEMEDEN TUTUKLU SANIĞA TAHLİYE

Müştekiler ve müşteki avukatları alınan Adli Tıp raporunu kabul etmediklerini söyleyerek yeni bir rapor alınmasını talep etti. Duruşma sonu mahkeme sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklu kaldığı süre ve toplanan deliller neticesinde sanık Can Karaoğul'un tahliyesine karar verdi.

İTÜ TRAFİK KÜRSÜSÜ'NDEN RAPOR ALINACAK

Ayrıca mahkeme, dosyanın bu kez İTÜ Trafik kürsüsüne gönderilip uzman 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından kusur durumlarının tespit edilmesine karar vererek davayı erteledi.