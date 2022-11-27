Cinayet gibi kazada ölen Aleyna’ya veda

İstanbul Esenyurt'ta 8 Kasım akşamı metrobüsten inip evine yürüdüğü sırada, sürücü Sezer H. yönetimindeki aracın kaldırıma çıkarak çarptığı kuaför çalışanı 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe, 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Sivil Havacılık Bölümü mezunu olan ve hostes olma hayali kuran Aleyna Nur dün son yolculuğuna uğurlandı. Aleyna, Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'ndeki Mevlana Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedildi. Aleyna'nın tabutuna beyaz duvak örtülmesi ve kırmızı renkli hostes fuları takılması yürekleri dağladı.