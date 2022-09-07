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Giriş Tarihi: 8.9.2022

Cinayet gibi kazada tek kol detayı

Kuşadası’nda bir kişinin ölümüne neden olan sürücü Görkem Efekan Culum taksirle ölüme yol açmaktan yargılanıyordu. Ancak olay yerinde kolu alçılı çekilen fotoğraf ortaya çıkınca ölen Yusuf Kaya’nın avukatı Varol Turbay, bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan yargılanmasını istedi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Cinayet gibi kazada tek kol detayı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 20 Eylül 2021'de Görkem Efekan Culum (25), kullandığı otomobilin direksiyon hâkimiyetini kaybedince önce kaldırıma sonra da Yusuf Kaya'nın (37) kullandığı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Kaya kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra öldü. Gözaltına alınan Culum tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Trafik kaza tespit tutanağına göre araç sürücüsü Culum'un şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymadığı, hızını kavşaklara yaklaşırken azaltmadığı, bu nedenle kusurlu olduğu, Kaya'nın kusurunun bulunmadığı vurgulandı. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı, Culum hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle "taksirle ölüme neden olma" suçundan iddianame düzenledi. İddianame Kuşadası 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



TESADÜFEN ÇEKİLEN FOTOĞRAF
Kaya ailesinin avukatı Varol Turbay, vatandaşlar tarafından olay yerinde tesadüfen çekilen bir fotoğraf karesine ulaştı. Savcılık dosyasında bulunmayan fotoğrafta Culum'un sol kolunun alçılı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Culum'un üzerinde kas gevşetici haplar bulundu. Culum'un bir kolu alçılı olarak araç kullandığı anlaşıldı.



Avukat, fotoğraf karesini delil olarak sunup iddianameye itiraz ederek sanığın 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanmasını istedi. Avukatın itirazı üzerine Adli Tıp ortopedi uzmanları kol alçılı şekilde araç kullanılıp kullanılmayacağına dair rapor hazırlayacak. Turbay, "Trafik raporlarına göre sanık asli kusurlu. Kazadan sonra vatandaşların olay yerinde çektiği fotoğrafta bir kolunun alçılı olduğu görülüyor. Sürücü bu şekilde tek kolla, yoğun trafikte süratle araç kullanmıştır. Bu kaza basit taksiri aşan bir durum" dedi.

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Cinayet gibi kazada tek kol detayı
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