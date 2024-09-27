Cinayet gibi kazalarda 6 ölü

Yalova-İzmit karayolu Çiftlikköy yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Macit ve Mustafa Bayram'a, Kocaeli istikametinde giden S.C. idaresindeki minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mustafa Macit, metrelerce uçarak karşı şeride geçti. Yapılan kontrollerde Mustafa Macit ve Mustafa Bayram'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Mersin'in Tarsus ilçesinde Tahir Döğücü'nün kullandığı otomobil, Tarsus yönüne ilerlerken iddiaya göre yaya olarak karşıya geçen Aliye Teberik isimli kadına çarptı. Kontrolden çıkan otomobil daha sonra karşı yönde ilerleyen Ö.İ.'nin kullandığı TIR'a vurdu. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Tahir Döğücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç içerisinde yolcu olarak bulunan Fikriye Döğücü ile yaya Aliye Teberik isimli kadınlar yaralandı. Yaralılardan Aliye Teberik kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Manisa'da Serdar Ağca yönetimindeki 34 EBC 128 plakalı akaryakıt tankeri, önünde ilerleyen 19 yaşındaki Mahmut Kara yönetimindeki motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü Mahmut Kara feci şekilde can verdi. Kara'nın Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olduğu, boş zamanlarında kurye olarak çalıştığı öğrenildi.Adana'da Mehmet Taşkın'ın (73) kullandığı otomobil, Cennet Yalçın'a (68) çarptı. Yalçın, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. / -