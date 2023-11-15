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Giriş Tarihi: 16.11.2023

Cinayet gibi kazaya 9 yıl hapis istendi

ARZU KAYA ARZU KAYA
Cinayet gibi kazaya 9 yıl hapis istendi
Kadıköy Bostancı sahil yolunda alkol ve uyuşturucu etkisinde polisten kaçarken bisiklet sporcusu Doğanay Güzelgün'e (51) çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü (24) hakkındaki soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, şüphelinin olay günü kız arkadaşı Ceren K. ile Maltepe'de bir arkadaşlarının evinde oturup alkol aldığını, 04.00 sıralarında yola çıktıklarını ve ve uyuşturucu kullandığını belirtti.



ALKOL VE UYUŞTURUCU
Araç içinde uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirten savcılık, "Olay öncesi alkol ve uyuşturucu kullandığına dair deliller var. Aracı aşırı hızlı kullandı. Olay yerinden kaçtı. Hiç ehliyet sahibi olmadı. Bu şekilde bilinçli taksirle öldürme suçunu işledi" dedi. 9 yıla kadar hapsini istedi.

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Cinayet gibi kazaya 9 yıl hapis istendi
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