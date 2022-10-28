Çanakkale’deki İpek Kürşat cinayetinde yeni detaylar: İşte talihsiz kadını ölüme götüren olaylar zinciri!

İddiaya göre İpek Kürşat'ı göz göre göre ölüme getiren olaylar zinciri geçtiğimiz yıl Emre Kürşat'ın Yahya Tokgöz ile kahvede kavga etmesiyle başladı. Kavganın ardından Fevzi Paşa Mahallesi'nde yaşayan Kürşat ve Tokgöz aileleri arasında husumet başladı. İddiaya göre Tokgöz ailesinin 10 Ekim tarihinde eşine hakaret ve tehdit ettiğini öğrenen Emre Kürşat, tüfeğini alıp sokağa fırladı. İki taraf gündüz vakti herkesin gözleri önünde birbirine kurşun yağdırdı. Çatışmada pompalı tüfekten çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Yahya Tokgöz, kaldırıldığı Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
MAHALLEYİ TERK ETTİ
Olayda yaralanan Emre Kürşat, polis tarafından gözaltına alınıp kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi İpek Kürşat o gece mahalleyi terk ederek çocuklarıyla korkudan Lapseki'deki boş bir binaya sığındı. İddiaya göre cinayet gecesi evi tamamen ateşe verildi.
Cinayet göz göre göre gelmiş! Geçtiğimiz yıl 10 Ekim tarihindeki saldırı böyle görüntülenmişti | Video
SAVCILIĞA ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
13 Ekim 2021 tarihinde Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran acılı kadın, dilekçesinde 3 çocuğuyla birlikte terk edilmiş boş bir evde zor şartlar altında yaşadığını, ölüm korkusuyla dışarıya bile çıkamadıklarını, intikam mesajları aldığını bildirdi. Savcılık iddialarla ilgili soruşturma başlattı.
KORUMA TALEP ETTİ
Lapseki'de yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir süre sonra Çanakkale'ye ailesine yakın bir adrese gizli bir şekilde geri dönen talihsiz kadın, intikam mesajlarının devam etmesinin ardından çocuklarına zarar verilebileceğini düşünerek 6 Ocak 2022 tarihinde Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak koruma talep etti. Genç kadın, iddiaya göre Yahya Tokgöz'ün annesi tarafından atıldığı ileri sürülen "Acıyı sana tattıracağız" mesajını ve bir çok tehdit mesajını Emniyet Müdürlüğü'ne ve Savcılığa bildirerek Tokgöz ailesinden şikayetçi oldu.
ÇOCUKLARINI PARKA ÇIKARDI
Aradan geçen süre zarfında artık kendisine kimsenin ulaşamayacağını düşünen İpek Kürşat, önceki gün akşam saatlerinde evde sıkılan çocuklarını oynamaları için Barbaros Parkı'na çıkardı. Çocuklar parkta vakit geçirirken, genç kadın bankta arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı.
KATİL SESSİZCE YAKLAŞTI
Bu sırada arkadan sessizce yaklaşan kapüşonlu 20 yaşlarında bir kişi, kahvede oturan kişilere aldırış etmeden silahını belinden çıkartarak İpek Kürşat'ın ensesine doğru bir el ateş etti. Kürşat, kanlar içinde yere yığılırken, katil zanlısı koşarak olay yerinden uzaklaştı.
HAYATINI KAYBETTİ
Olayın şokunu yaşayan çevredekiler, talihsiz kadının yardımına koştu. Hemen 112 sağlık ekipleri aranırken, olay yerine kısa sürede ulaşan112 ekipleri genç kadına müdahale etti. İpek Kürşat, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Genç kadın, bugün gözyaşları arasında toprağa verilirken, polis her yerde katil yada katilleri arıyor.