Çanakkale’deki İpek Kürşat cinayetinde yeni detaylar: İşte talihsiz kadını ölüme götüren olaylar zinciri!

SAVCILIĞA ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

13 Ekim 2021 tarihinde Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran acılı kadın, dilekçesinde 3 çocuğuyla birlikte terk edilmiş boş bir evde zor şartlar altında yaşadığını, ölüm korkusuyla dışarıya bile çıkamadıklarını, intikam mesajları aldığını bildirdi. Savcılık iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

KORUMA TALEP ETTİ

Lapseki'de yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir süre sonra Çanakkale'ye ailesine yakın bir adrese gizli bir şekilde geri dönen talihsiz kadın, intikam mesajlarının devam etmesinin ardından çocuklarına zarar verilebileceğini düşünerek 6 Ocak 2022 tarihinde Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak koruma talep etti. Genç kadın, iddiaya göre Yahya Tokgöz'ün annesi tarafından atıldığı ileri sürülen "Acıyı sana tattıracağız" mesajını ve bir çok tehdit mesajını Emniyet Müdürlüğü'ne ve Savcılığa bildirerek Tokgöz ailesinden şikayetçi oldu.