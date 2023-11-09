Haberler Yaşam Haberleri Cinayet işleyen çocuk 12 yaşından küçük olduğu için koruma altına alındı
Giriş Tarihi: 9.11.2023 11:01 Son Güncelleme: 9.11.2023 11:29

Cinayet işleyen çocuk 12 yaşından küçük olduğu için koruma altına alındı

İzmir’in Buca ilçesinde 13 yaşındaki akrabası Bucaspor U14 Futbol Takımı oyuncularından Eymen Yada’yı tabanca ile öldüren Y.C.K. 12 yaşından gün almadığı için koruma altına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Cinayet işleyen çocuk 12 yaşından küçük olduğu için koruma altına alındı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde, Buca'nın Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Bucaspor U14 Futbol Takımı oyuncularından Eymen Yada, bisikletiyle gezerken, yolda daha önceden tartıştığı akrabası Y.C.K. ile karşılaştı. Y.C.K. ile Eymen Yada arasında yine tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönüştü. Arbede sırasında YCK'nin elindeki silahla Eymen Yada karnından yaralandı. Y.C.K. kaçarken, Eymen Yada ise çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yada, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Y.C.K. jandarma tarafından yakalandı. Y.C.K. ile ifadesine başvurulan babasının, silahı sokakta bulduklarını söylediği belirtildi. Y.C.K.'nin jandarmadaki ilk ifadesinde ayrıca "Ekmek almaya giderken daha önceden tartıştığım Eymen Yada yolda karşılaştım. Arbede çıktı. Silah kazayla ateş aldı. Ona ateş etmek istemedim. Pişmanım" dedi.

KORUMA ALTINA ALINDI

12 yaşından küçük olan şüpheli çocuk Y.C.K., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP Genel Başkanlığı yarışında "Kara para" skandalı büyüyor! İmamoğlu'nun ağabeyi...
Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu Özgür Özel'e böyle devretti! Dikkat çeken kareler
Trump, İran'ı ifşa etti ortalık karıştı! Çok çarpıcı sözler: Kırmızı çizgi aşıldı, İran olmasa İsrail varlığını bile sorgular
CHP Genel Merkezinde esrarengiz koliler... Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapacak?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Husiler ABD'nin SİHA'sını düşürdü
Devlet sözünü tuttu deprem konutları Aralıkta teslim ediliyor: ‘Bu kadar hızlı yapılacağını tahmin etmiyorduk’
Bu insanlar aşk mıdır âşık mıdır?
Dehşet verici olay! Dev timsah kadının kafasını canlı canlı yemeye çalıştı... İşte mucize kurtuluş anı
Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü: "İsrail'i durduracak adımların atılması gerek"
ARKADAŞINA GÖNDER
Cinayet işleyen çocuk 12 yaşından küçük olduğu için koruma altına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA