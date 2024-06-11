Cinayet kurbanı tetikçi çıktı

Adana'da 11 Şubat'ta önce darp edilip kaburgaları kırıldıktan sonra Yaşar Bulut (20) tarafından tabancayla vurularak portakal bahçesine gömülen İpek Akgül (19) cinayetinin azmettiricileri Ahmet Albayrak (27) ile arkadaşı Mehmet Görgün (26) yakalandı.Cinayete kurban giden genç kızın 'tetikçi' olduğu, katledilmeden 3 gün önce azmettiriciler tarafından aralarında para yüzünden anlaşmazlık çıkan E.A. (22) adında bir adamı duş alırken silahla 3 yerinden yaraladığı, polise konuşmaması için de öldürüldüğü ortaya çıktı.Akgül'ün yaraladığı E.A. taburcu olduktan sonra verdiği ifadede, "İnternette tanışıp yakınlaştık ve evimde buluştuk. Bir neden yokken duş aldığım sırada beni vurdu" dedi. Emniyet herhangi bir neden olmadan işlenen bu cinayetin sebebini öğrenmek için özel ekip kurdu.Film gibi cinayette polis, genç kızın gömüldüğü yerin koordinatlarını katilin kullandığı otomobilin GPS sisteminden tespit etti. İpek Akgül'ün cesedi ise kadavra köpeği 'Asena' tarafından bulundu. Gözaltına alınan katil zanlısı Yaşar Bulut ifadesinde, "Bana 'İpek'i öldür, biz sana cezaevinde bakarız' dediler. Ben de yaptım" diyerek Ahmet Albayrak ve Mehmet Görgün'ün azmettirici olduğunu söyledi ve suçunu itiraf etti.Emniyette suçu birbirinin üzerine atan azmettiriciler Ahmet Albayrak ve Mehmet Görgün ile katil zanlısı Yaşar ve ağabeyi Aziz Bulut, tutuklanarak cezaevine konuldu.