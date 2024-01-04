Cinayet masası 2023 yılını da faili meçhul olmadan kapattı

SİLAHLA 229 KİŞİ BIÇAKLA 88 KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞ

İstanbul'da 2023 yılında öldürülen 393 kişiden 72'sinin ise kadın olduğu öğrenildi. Bu cinayetlerin 229'u silahla işlenirken 88'inde ise kesici delici alet kullanıldığı tespit edildi. Diğer olaylar ise yüksekten atma, boğma, sert bir cisim ile vurma araç ile çarpma gibi şekillerle olduğu belirtildi. Ayrıca 2023 yılında cinayetle sonuçlanan 361 olayın 34'ünde yabancı uyruklu şahısların müdahil olduğu belirlenirken bu sayının 2022 yılında 48 olduğu öğrenildi.

BU CİNAYETLER GÜNDEM OLDU

2023 yılında polis memuru Cihat Ermiş ihbar için gittiği binada göğsünden vurularak şehit oldu. Şüpheli Muhammed Çorak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Beşiktaş'ta ikamet eden sanat yazarı Funda Demir (47) iki yıl önce boşandığı mali müşavir Mustafa Çapar'ı (49) ekmek bıçağıyla öldürdü. Emniyete verdiği ifadesinde bu bir şeref meselesi diyen yazar Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebek sahilinde Engin Göregen ve Mazlum Doğan'ı öldüren şüpheliler de yine Cinayet Büro Dedektifleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

3 YIL ÜST ÜSTE TARİHİ BAŞARI

Tarihinde ilk kez 2021 yılını faili meçhul cinayet bırakmadan kapatmayı başaran Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Masası ekipleri aynı başarıyı 2022 yılında da gerçekleştirmişti. Dünyanın en iyileri arasında gösterilen cinayet masası dedektifleri 2023 yılında da 361 olayın tamamını aydınlatmayı başardı. Yüzde yüz başarı oranıyla çalışan ekibin gözaltına aldığı 750 kişiden 479'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da 2022 yılında 324 cinayetle sonuçlanan olayda 344 kişi öldürülmüşken 2021 yılında 294 olayda 326 kişi öldürülmüş ve olayların tamamı aydınlatılmıştı.