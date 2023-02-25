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Giriş Tarihi: 25.2.2023 03:13

Cinayet sanığı kovalamaca sonucu yakalandı

İstanbul'da 'kasten öldürme' suçundan aranan, Sinop'ta saklandığı evden Samsun'a kaçan sanık kovalamaca sonucu yakalanırken, kaldığı evde 1 kilo 975 gram metamfetamin de ele geçirildi

İHA
Cinayet sanığı kovalamaca sonucu yakalandı

Sinop polisi, İstanbul'da 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık Ş.Ü.'nün Sinop'un Dikmen ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı. Adrese giden polisi fark eden şahıs otomobille kaçtı. Kovalamaca sırasında şahıs, polis otosuna çarptı.

Samsun istikametine kaçan sanığın Yakakent ilçesi Merkez Mahallesi'nde bir evde olduğu bilgisini alan Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri harekete geçti. Adrese giden polis ekiplerini gören sanık Ş.Ü., otomobil ile olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri evde yaptıkları aramada 1 kilo 975 gram metamfetamin ile 15 gram kokain ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Otomobil ile kaçan Ş.Ü., aracı Bafra ilçesinde Kızılırmak Mahallesi Nihal Atsız Sokak'ta terk etti. Bu kez 06 DKT 067 plakalı otomobil ile Samsun istikametine kaçan Ş.Ü, 19 Mayıs ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Cinayet sanığı kovalamaca sonucu yakalandı
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